Vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer ein Ende der Personaldebatten gefordert. Die Diskussion über die Führung habe die CDU in Unruhe versetzt und die Wähler verunsichert, sagte Kramp-Karrenbauer den Sendern RTL und N-TV. Das merke man der Partei und auch den Umfragen an.

Deswegen sollte sich die CDU jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, und das sei die inhaltliche Arbeit. Kramp-Karrenbauer, die seit einem knappen Jahr im Amt ist, steht unter anderem wegen der Verluste der CDU bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen unter Druck.

Kompromissbereitschaft bei Frauenquote

Im Streit um die Frauenquote für politische Ämter zeigte sich die Frauen-Union kompromissbereit. Die Vorsitzende der Frauenorganisation der Partei, Widmann-Mauz, sagte der "Rheinischen Post", klar sei, dass es mehr Frauen in verantwortlichen Funktionen in der Partei geben müsse. Über den Weg könne man reden. Denkbar sei eine Kommission, die Vorschläge für eine strukturelle Reform der Partei mache.



Die Frauen-Union fordert in einem Antrag für den morgen beginnenden Parteitag eine Frauenquote bei der Aufstellung von Wahllisten. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, um Streit zu vermeiden solle in Leipzig gar nicht erst abgestimmt werden. Der Antrag solle direkt an zwei Parteigremien überwiesen werden.