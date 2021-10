Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU haben sich mit großer Mehrheit für einen Mitgliederentscheid zur Bestimmung eines neuen Parteichefs ausgesprochen.

Das teilte CDU-Generalsekretär Ziemiak nach der Kreisvorsitzenden-Konferenz in Berlin mit. Er werde Präsidium und Bundesvorstand nun Vorschläge vorlegen, wie die Mitgliederbefragung durchgeführt werden könne. Das Votum der 326 Kreisvorsitzenden sowie 27 Bezirksvorsitzenden gilt als Stimmungsbild. Über das weitere Vorgehen werden Präsidium und Vorstand der CDU am Dienstag entscheiden. Dann wird auch damit gerechnet, dass sich Kandidaten für den Parteivorsitz melden. Für die Neuwahl der gesamten CDU-Führung soll es spätestens Anfang des kommenden Jahres einen Sonderparteitag geben.



Der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet hatte in der Folge des historisch schlechten Ergebnisses der Union bei der Bundestagswahl angekündigt, den Vorsitz abzugeben.



