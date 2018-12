Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich optimistisch für den bevorstehenden Wahlkampf mit der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer gezeigt.

Er sagte im ARD-Fernsehen, auch mit einer Parteichefin aus dem Saarland und dem neuen CDU-Generalsekretär Ziemiak aus Nordrhein-Westfalen lasse sich in Sachsen erfolgreich Wahlkampf machen. Kramp-Karrenbauer wisse, wie schwierig Strukturwandel sein könne. In den östlichen Bundesländern stehen im nächsten Jahr mehrere Landtagswahlen an, außer in Sachsen auch in Brandenburg und Thüringen. Kretschmer betonte, er wünsche sich eine Bundespolitik, die nicht streite und genau zuhöre, was die Menschen bewege.