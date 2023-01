Kommunikation bei Instagram

Verteidigungsministerin Lambrecht steht wegen des Silvesterin der Kritik. (instagram.com/christine.lambrecht)

Güler schrieb auf Twitter mit Hinweis auf den russischen Angriff auf die Ukraine: "Die Rede über den Krieg mit Silvesterböllern im Hintergrund setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf". Jede weitere Minute, in der der Bundeskanzler an der Ministerin noch festhalte und damit das Ansehen des Landes weiter beschädige, gehe auf sein Konto. Der frühere CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Laschet fragte bei Twitter: "Ist dem Bundeskanzler eigentlich die Wirkung Deutschlands in Europa und der Welt völlig egal?" Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer postete, noch schlimmer als die Ansprache sei allerdings "die Performance der Ministerin in 2022". Auch Vertreter anderer Parteien übten Kritik.