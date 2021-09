Innerhalb der CDU regt sich Kritik am Streben von Unions-Kanzlerkandidat Laschet nach einer Koalition mit FDP und Grünen.

Die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Connemann, sagte der Funke-Mediengruppe, die Mehrheit der Wähler habe CDU und CSU das Vertrauen entzogen und keinen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Nun seien erst einmal die Anderen am Zug.



Der CDU-Politiker Röttgen warnte seine Partei davor, einen Anspruch auf die Führung der künftigen Bundesregierung zu erheben. Die SPD sei knapp stärkste Kraft geworden, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Dies sei keine Lage, in der man Ansprüche anmelden könne.



Gestern hatte bereits der sächsische Ministerpräsident Kretschmer erklärt, er sehe einen klaren Wählerwillen, dass die Union diesmal nicht die erste Wahl sei.



