Der nächste CDU-Bundesvorsitzende soll von der Parteibasis bestimmt werden.

Dies teilte der scheidende Parteichef Laschet nach einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin mit. Demnach sollen die Stimmzettel für eine Mitgliederbefragung bis Anfang Dezember versendet werden; ab dem 3. oder 4. Dezember könnte die Abstimmung dann starten. Für den 17. Dezember sind Auszählung und Verkündung des Ergebnisses geplant.



Die formelle Bestätigung des Kandidaten soll auf einem Parteitag am 21. und 22. Januar stattfinden. Laschet sagte, Kandidaturen für das Amt könnten von Samstag an eingereicht werden. Nötig sei eine offizielle Nominierung durch eine Parteigliederung wie etwa ein Landesverband. Als mögliche Bewerber werden der frühere Fraktionschef Merz, der Außenpolitiker Röttgen und Bundesgesundheitsminister Spahn genannt.



Mit dem neuen Fahrplan dauert die Suche nach einem Nachfolger für Laschet länger als von vielen Mitgliedern erwünscht. Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte noch heute Vormittag vor den Gremiensitzungen, ein Bundesparteitag erst im kommenden Jahr sei zu spät.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.