Nachwahl in Berlin

Klarer Wahlsieger: Kai Wegner, CDU (Axel Heimken/dpa)

Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden, teilte ein Parteisprecher mit. Der Wahlsieger und CDU-Spitzenkandidat Wegner hatte zuvor schon rasche Gespräche mit den beiden Parteien in Aussicht gestellt. Er sieht den Regierungsauftrag nach eigener Aussage klar bei der CDU. Trotz der hohen Verluste für die SPD fordert die Regierende Bürgermeisterin Giffey weiterhin eine wichtige Rolle für ihre Partei in der künftigen Landesregierung. Man werde ausloten, inwieweit eine Fortführung der bisherigen Koalition möglich sei. Die Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch deutete an, dass sie bei einer Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses einen Führungsanspruch der SPD akzeptieren würde. Die Sozialdemokraten erhielten gestern nur 105 Stimmen mehr als die Grünen.

Auch die Bundesparteien berieten das Berliner Wahlergebnis. Während etwa die Linkspartei sich gestärkt sieht, kündigte FDP-Chef Lindner nach dem schlechten Abschneiden eine härtere Gangart in der Ampelkoalition an.

