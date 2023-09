Das teilte der Landesverband mit. Zuvor hatte Meyer-Heder in einem Interview mit Radio Bremen gesagt, er halte es für falsch, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene per se auszuschließen. Er habe vor den Linken in der Bremischen Bürgerschaft mehr Angst als vor manchen Menschen in der AfD. Inzwischen erklärte Meyer-Heder, er habe Aussagen gemacht, die eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit erzeugten, als er es beabsichtigt hätte.