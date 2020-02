Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet spricht sich dagegen aus, dass CDU-Abgeordnete den Linken-Politiker Ramelow zum Ministerpräsidenten Thüringens wählen.

CDU-Stimmen für einen Kandidaten der Linken seien nicht akzeptabel, sagte Laschet der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Christdemokraten sollten ihre Rolle als Opposition in Thüringen annehmen. Laschet strebt die Übernahme des CDU-Vorsitzes an.



Am kommenden Mittwoch findet im Erfurter Landtag die Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen statt. Die Linke plant mit SPD und Grünen eine Minderheitsregierung und hat mit der CDU eine Stabilitätsvereinbarung bis zu einer Neuwahl in einem Jahr getroffen. Ob und wie die CDU dem Linken-Kandidaten Ramelow ins Amt verhilft, ist unklar.