Der CDU-Vorsitzende Laschet hat das Ergebnis seiner Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als enttäuschend bewertet. Zugleich übte er deutliche Kritik an SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Die Sozialdemokraten bringen derweil verstärkt eine Ampelkoalition im Bund mit Grünen und FDP ins Gespräch.

Laschet sagte laut Deutscher Presse-Agentur auf der heutigen Vorstandssitzung, es sei nicht gottgegeben, dass die CDU den Bundeskanzler stelle. Er wird mit den Worten zitiert: "Wir müssen kämpfen." Die Christdemokraten hatten gestern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historisch schlechte Ergebnisse hinnehmen müssen. Der CDU-Vorsitzende kritisierte dem dpa-Bericht zufolge erneut das Verhalten einiger Abgeordnete in der Maskenaffäre. Er betonte, das Gemeinwohl müsse wieder prägend sein für ein Mandat.



Auf einer anschließenden Pressekonferenz zeigte sich Laschet enttäuscht über die Wahlergebnisse. Er betonte, dass etwa die Landesregierung in Baden-Württemberg eine erfolgreiche Bilanz vorzuweisen habe. Dies sei auch den CDU-Kabinettsmitgliedern zu danken. Das sei aber bei der Wahl gestern nicht gewürdigt worden.

Kritik an Scholz

Laschet griff auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz an. Als Finanzminister solle er sich um sein Ressort kümmern, müsse sich für die Arbeit der Finanzaufsicht rechtfertigen und nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen zehn Millionen Impfdosen ankämen. Das entspreche nicht der Realität und verunsichere die Menschen. Die Bundesregierung müsse noch sechs Monate solide regieren, deshalb solle sich jeder Minister um sein Ressort kümmern.

Söder fordert "Teams für die Zukunft"

CSU-Chef Söder forderte angesichts des Abschneidens der CDU neue Köpfe in der Union für den Bundestagswahlkampf. "Um das Kabinett herum müssen die beiden Unionsparteien noch einmal Teams für die Zukunft bilden", sagte Söder in München. Die massiven Stimmverluste der CDU seien ein "Wakeup-Call" für die Union. Es seien nun auch Mehrheiten jenseits der Union möglich. Wer glaube, CDU und CSU würden auf jeden Fall den nächsten Bundeskanzler stellen, sei widerlegt.



Söder wollte keine Aussagen zur Kanzlerkandidatur der Union machen. "Zu gegebener Zeit" werde er sich mit Laschet darüber unterhalten.

Gedankenspiele zu Ampelkoalition

Die SPD bringt inzwischen verstärkt eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP auf Bundesebene ins Spiel. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte dem Sender "Phoenix", man brauche jetzt ein Zukunftsbündnis im Land, und da glaube er, dass das mit den Freien Demokraten möglich sei. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und frühere Juso-Chef Kühnert äußerte sich ähnlich.

Wo ist bei der Ampel oben?

Die SPD-Vorsitzende Esken schloss nicht aus, dass ihre Partei dabei Juniorpartnerin sein könnte. Im ARD-Fernsehen sagte sie: "Wir schließen gar nichts aus".



Die letzten Umfragen sehen die Sozialdemokraten bei 15 bis 17 Prozent - auf Rang drei hinter den Grünen mit 17 bis 20 Prozent. Hier finden Sie etwa die letzte Sonntagsfrage von infratest dimap, die sich als "Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung" versteht. Die FDP kommt hier auf sieben Prozent.

Für Habeck ist es noch zu früh

Für Grünen-Co-Chef Habeck ist eine Ampel-Koalition im Bund eine von vielen denkbaren Optionen. "Alles ist möglich in diesem Jahr", sagt Habeck in Berlin. Es sei aber "absurd zu früh", darüber zu diskutieren, ob die Ampel aus Grünen, SPD und FDP die beste Option für den Bund sei.

Lindner sieht Grüne "nach links streben"

FDP-Chef Lindner reagierte bislang zurückhaltend auf die Ampel-Erwägungen. Zur Wahl in Baden-Württemberg fand er lobende Worte - für die dortigen Grünen: "Die Grünen von Herrn Kretschmann unterscheidet manches von den nach links strebenden Grünen im Bund." Womit eine gewisse Skepsis zu einer Ampel auf Bundesebene belegt sein dürfte.



Heute sagte Lindner zudem in Berlin, bei der Frage einer Regierungsbildung zählten vor allem die Inhalte. Er bezog sich ausdrücklich auch auf die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017: Damals habe man gezeigt, dass man "Kraft und Mut" habe, nein zu sagen, wenn man keine Akzente setzen könne. Lindner hatte die Gespräche mit Union und Grünen damals platzen lassen.

