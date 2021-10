Der CDU-Vorsitzende Laschet hat eine personelle Erneuerung der Partei angekündigt.

Die Neuaufstellung – vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand - solle nun zügig angepackt werden, sagte Laschet nach einer Unionsfraktionssitzung in Berlin. Er werde den Parteigremien einen Parteitag vorschlagen. Laschet betonte, er verfolge das Ziel, einen Konsens all jener zu erreichen, die momentan in Betracht kämen. Diesen Prozess werde er moderieren, und er wolle darüber in den kommenden Wochen mit den Landesvorsitzenden beraten.



Zudem betonte Laschet, die CDU stehe weiter für Gespräche über eine Jamaika-Koalition bereit. In den Gesprächen mit FDP und Grünen habe er deutlich gemacht, dass es nicht an der Person scheitern werde.

