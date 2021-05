Unionskanzlerkandidat Laschet hat erneut seine Distanz zu dem konservativen Verein "Werteunion" mit Mitgliedern aus CDU und CSU unterstrichen.

Man brauche keinen Zusammenschluss, der sich nur so nenne, Ressentiments schüre und spalte, sagte der Parteivorsitzende bei einer digitalen Tagung des Evangelischen Arbeitskreises von CDU und CSU. Dieser Arbeitskreis sei die einzige und eigentliche Werteunion. Dort werde über die Übersetzung des christlichen Menschenbildes in konkretes Handeln diskutiert, führte Laschet aus.



Die Werteunion sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als 4.000 Mitglieder.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.