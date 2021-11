CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (dpa /Michael Kappeler)

Generalsekretär Ziemiak sagte der "Rheinischen Post", das Wahlrecht gehöre an die Volljährigkeit und damit auch an die Geschäftsfähigkeit gekoppelt. Die Ampel habe mit ihrem Koalitionsvertrag ein buntes Potpourri an Ideen vorgelegt, deren Umsetzung mehr als fraglich erscheine. Auch beim Thema Migration sendeten SPD, Grüne und FDP die falschen Signale, kritisierte Ziemiak. Indem sie das Bleiberecht für Geduldete erweiterten, werde die Trennung zwischen Asylrecht und Arbeitszuwanderung aufgeweicht. So würden Fehlanreize zu irregulärer Migration gesetzt.

