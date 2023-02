Fall Maaßen

Hans-Georg Maaßen im Porträt. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Martin Schutt)

Maaßen hatte mit Äußerungen über einen vermeintlichen "antideutschen" und "antiweißen" Rassismus und zur Migrationspolitik für Empörung gesorgt. Zusätzlich übt er regelmäßig scharfe Kritik an der CDU. Kürzlich wurde er zum Vorsitzenden der Vereinigung "Werteunion" gewählt, von der sich die Spitze der CDU deutlich distanziert.

Maaßen ließ Frist verstreichen

Ende Januar hatte die CDU-Spitze Maaßen zum Austritt aus der Partei aufgefordert und gleichzeitig eine knapp einwöchige Frist gesetzt, in der ein Parteiausschlussverfahren bereits vorbereitet werden sollte. Den Vorwurf parteischädigenden Verhaltens wies er zurück. Er erklärte bei Twitter, einem Parteiausschlussverfahren sehe er entspannt und emotionslos entgegen.

Generell gelten Ausschlussverfahren in der Politik als schwierig, da die Anforderungen dafür hoch sind. Bei der SPD etwa waren mehrere Anläufe nötig, um Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Bis dies gelang, gab es noch zahlreiche Kontroversen. Auch bei Maaßens Verfahren wird mit einer womöglich einige Jahre langen Auseinandersetzung gerechnet.

Umstrittener früherer Verfassungsschutzpräsident

Hans-Georg Maaßen war nach einer Karriere im Bundesinnenministerium von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Als Leiter des Inlandsgeheimdienstes hatte er für Empörung gesorgt, als er im Zusammenhang mit Demonstrationen rechter Gruppen in Chemnitz, die bundesweit für Aufsehen sorgten, von "gezielter Falschinformation" sprach und Zweifel an Berichten über Hetzjagden auf Ausländer äußerte, die auf Videos zu sehen waren. Nach einer durch seine Person ausgelösten Krise der damaligen großen Koalition wurde er nach langem Ringen vom damaligen Bundesinnenminister Seehofer in den Ruhestand versetzt.

