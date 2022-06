Bei den Kommunalwahlen in Sachsen hat die CDU laut vorläufigen Ergebnissen wohl die Mehrheit erreicht. (imago / CHROMORANGE)

Sie liegt in den meisten Regierungsbezirken vorn. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden verfehlte Amtsinhaber Hilbert die absolute Mehrheit. Er muss am 10. Juli in den zweiten Wahlgang. Hilbert tritt für das Bündnis "Unabhängige Bürger für Dresden" an, das auch von der CDU unterstützt wird. Auf Platz zwei kam die Grünen-Politikerin Jähnigen. Die AfD-Kandidaten in den neun Landkreisen belegten entweder den zweiten oder dritten Platz.

Auch in Thüringen gab es Kommunalwahlen. Die meisten Bürgermeister-Posten stehen fest. Nur in 26 von 325 Gemeinden müssen Stichwahlen entscheiden. In der besonders beobachteten Gemeinde Kloster Veßra wurde Amtsinhaber Möller von der Freien Wählervereinigung mit rund 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist geführte und in der Szene weithin bekannte Kandidat, Tommy Frenck, kam auf 29 Prozent.

