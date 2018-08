Der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Kokert, warnt vor einer Verteufelung der Partei "Die Linke".

Kokert sagte der "Rheinischen Post", die Linke werde inzwischen von Menschen geprägt, die dem Land nicht schaden wollten. Man sollte nicht ohne Not Gräben ziehen.



Er bezog sich damit auf die parteiinternen Reaktionen auf einen Vorschlag des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther, der eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken in den ostdeutschen Ländern nicht ausgeschlossen hatte. Dafür war er in der Union zum Teil heftig kritisiert worden. Inzwischen relativierte Günther, seine Aussage habe sich nur auf den Fall bezogen, dass nach einer Landtagswahl keine Mehrheit gegen Linke und AfD möglich sei.