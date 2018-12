Nach der Wahl der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer hat der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Linnemann, an den Zusammenhalt der Partei appelliert.

Die CDU dürfe nicht gespalten werden, sagte er im Deutschlandfunk. Linnemann räumte jedoch ein, dass viele Anhänger des unterlegenen Kandidaten Merz enttäuscht seien: "Der Stachel sitzt tief." Auch Linnemann selbst hatte sich vor der Wahl für Merz ausgesprochen. Er betonte aber, dass Kramp-Karrenbauer in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin im Saarland bewiesen haben, dass sie klare Werte und Vorstellungen habe. Von Merz erhoffe er sich eine Beteiligung an den bevorstehenden Wahlkämpfen auf Landes- und Europaebene.



Kramp-Karrenbauer sagte im ARD-Fernsehen, es gebe bei vielen Themen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen ihr und den beiden unterlegenen Kandidaten Merz und Spahn. Sie stehe nicht für ein pures "Weiter So", ebenso wenig wie Merz oder Spahn diejenigen seien, die eine gesamte Ära abwickeln wollten.