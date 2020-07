Mehrere CDU-Politiker plädieren dafür, dass Bundesgesundheitsminister Spahn neuer Parteichef wird.

Der Bundestagsabgeordnete Hennrich sagte, die Bewerber Laschet, Merz und Röttgen sollten überlegen, ob sie der Partei wirklich noch den notwendigen Impuls geben könnten oder nicht doch lieber den Weg für einen echten Generationswechsel freimachten. Man dürfe nicht die Augen vor der Stimmung im Land verschließen, die ganz klar zugunsten von Spahn und Söder gehe, weil sie in der Coronakrise ihre Feuertaufe bestanden hätten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder hat in der Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien einen Vorsprung in Umfragen.



Auch der CDU-Innenpolitiker Schuster sprach sich für Spahn an der Parteispitze aus. Er sehe ihn auf Augenhöhe mit den anderen Kandidaten. Ähnlich äußerte sich der CDU-Abgeordnete Marschall von Bieberstein. Er erklärte, es wäre gut, wenn die CDU sich auf einen Kandidaten für den Vorsitz fokussieren würde. Spahn, der in der Coronakrise hervorragende Arbeit geleistet habe, könne da noch wichtig werden.