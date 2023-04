Franziska Giffey (SPD), Amtierende Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU, bei ihren Sondierungsgesprächen in Berlin (dpa / picture alliance / Fabian Sommer)

Die dreieinhalbwöchigen Verhandlungen seien am Abend abgeschlossen worden, teilte ein CDU-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch der Berliner "Tagesspiegel" hat über eine Einigung berichtet. Die beiden Parteien wollen den Koalitionsvertrag am Montag in Berlin vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.