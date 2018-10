Die CDU-Vorsitzende Merkel hat vor Hass und Ausgrenzung gewarnt.

Es sei wichtig, die Sorgen der Menschen mit Blick auf die Umbrüche rund um die Wiedervereinigung ernstzunehmen, sagte sie auf dem Parteitag der thüringischen CDU in Leinefelde-Worbis. Zum Menschenbild der CDU gehöre, dass Jeder eine Würde habe, betonte Merkel. Ressentiments, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung gehörten ausdrücklich nicht dazu.



Darüber hinaus forderte die Parteichefin ein Ende der internen Diskussionen über die Flüchtlingskrise und das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl 2017. Sicher gebe es in der Migrationspolitik noch Probleme, vor allem aber riesige Fortschritte, erklärte Merkel. Deshalb fordere sie, dass man sich jetzt um die Zukunft kümmere. In den letzten Monaten sei die CDU viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Für Wähler seien aber nur solche Parteien attraktiv, die optimistisch in die Zukunft blickten, betonte die Kanzlerin. Wörtlich sagte sie: "Wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts damit beschäftigen wollen, was 2015 vielleicht so oder so gelaufen wäre und damit die ganze Zeit verplempern und nicht mehr in die Zukunft schauen können, dann werden wir den Charakter einer Volkspartei verlieren."