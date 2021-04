Der frühere Unionsfraktionschef Merz hat die Kanzlerfähigkeit der Grünen-Vorsitzenden Baerbock in Frage gestellt.

Er habe erhebliche Zweifel daran, dass sie "Kanzlerin kann", sagte er im Podcast "Die Wochentester" des "Kölner Stadt-Anzeigers" und des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Grünen seien ganz überwiegend eine Ein-Themen-Partei und zu wenig trittfest in anderen Themen. Auch fehle Baerbock bis auf die Tatsache, dass sie Völkerrecht studiert habe, jede internationale Erfahrung. Allerdings räumte Merz im "Spiegel" ein, Baerbock sei eine "sehr ernsthafte Gegnerin". Die Nominierung Baerbocks habe ihn nicht überrascht. Ihr Ko-Parteichef Habeck wäre zu riskant gewesen. Der Mann habe einfach zu viele Wissenslücken.



Der Bundesvorstand der Grünen hatte Baerbock am Montag als Kanzlerkandidatin nominiert. Sie muss noch auf einem Parteitag bestätigt werden. Die Grünen hatten sich angesichts der hohen Umfragewerte von mehr als 20 Prozent erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden.



Merz, der in der Kanzlerkandidatenfrage der Union CDU-Chef Laschet unterstützt hatte, warnte CDU/CSU davor, von einer populistischen Bewegung zu träumen. "Es ist ein Wert an sich, dass CDU und CSU zwei selbstständige Parteien in einer Union sind und keine diffuse Bewegung, die auf einen Anführer setzt, dem alle hinterherlaufen." Man sehe in einigen Nachbarländern, wie riskant es sei, wenn aus Parteien Bewegungen würden. "Schauen Sie nach Österreich oder Frankreich. Das mag für eine gewisse Zeit funktionieren. Aber wenn es schiefgeht, wenn der Anführer scheitert oder abtritt und ein breiteres Angebot in der politischen Mitte plötzlich fehlt, dann wird es für das ganze Land brandgefährlich", mahnte Merz.

