Der CDU-Politiker Merz hat sich gegen die Einschätzung verwahrt, mit ihm als Vorsitzenden würde die Partei nach rechts rücken.

Merz sagte im ARD-Fernsehen, er wolle, dass die CDU ihr Spektrum wieder verbreitere. Es gehe darum, die Liberalen, die Wertkonservativen und die jungen Wähler zurückzugewinnen. Das sei kein Rechtsruck, sondern ein Zurück in die Mitte - dorthin, wo die Stammwähler der Union einmal gewesen seien.



Merz hatte gestern seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekanntgegeben, wie auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Laschet sagte ebenfalls im ARD-Fernsehen, er kämpfe dafür, dass die CDU eine Partei der Mitte bleibe. Den Vorwurf, für ein "Weiter so" zu stehen, bezeichnete er als absurd.



Neben Laschet und Merz bewirbt sich auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen, der seine Kandidatur schon in der vergangenen Woche erklärt hat.