Der in der Abstimmung um den CDU-Vorsitz unterlegene frühere Unionsfraktionschef Merz wird in die Parteiarbeit eingebunden.

Er werde seine Erfahrung und Kompetenz in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik einbringen, teilte die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer mit. Merz wird demnach Mitglied in der CDU-Kommission zur sozialen Marktwirtschaft, den Themenbereich "Zukunft der transatlantischen Beziehungen" begleiten und am neuen Grundsatzprogramm der CDU mitwirken.



Merz war Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum Vorsitz Anfang Dezember knapp unterlegen. Für ihn hatten anschließend vor allem der wirtschaftsliberale und konservative Parteiflügel eine maßgebliche Rolle in der CDU gefordert.