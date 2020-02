Der frühere Unionsfraktionschef Merz ist offenbar entschlossen, sich für den CDU-Parteivorsitz zu bewerben. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf sein Umfeld. Der 64-Jährige wisse die Basis hinter sich und fühle sich durch aktuelle Umfragen ermutigt. Zugleich wurde betont, Merz sei offen für eine Mitgliederbefragung, aber nicht für einen bindenden Mitgliederentscheid.

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will bereits in der kommenden Woche erste Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führen. Als mögliche Bewerber gelten neben Merz der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn. Spahn erklärte heute, er habe immer gesagt, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.



Unklar ist, ob es für die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden und die Benennung des Kanzlerkandidaten einen Sonderparteitag geben wird. Der nächste reguläre Parteitag findet erst im Dezember statt, was nach Meinung vieler in der Union zu spät ist.



Bundestagspräsident Schäuble warnt dagegen vor Eile. Er sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", die CDU sollte die Kraft haben, die personellen Fragen erst Ende des Jahres zu entscheiden.