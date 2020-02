Der CDU-Politiker Merz mit einer Äußerung Empörung bei der AfD ausgelöst.

Merz hatte auf einer Wirtschaftsveranstaltung in Berlin dafür plädiert, zur AfD abgewanderte Wähler zurückzugewinnen und deren Wählerschaft zu halbieren. In diesem Zusammenhang fiel die Äußerung: "Wenn ich dazu beitragen kann, dass dieses Gesindel wieder verschwindet, dann leiste ich diesen Beitrag dazu, dass wir das hinkriegen." Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland sprach daraufhin von einer inakzeptablen Abwertung seiner Partei. Merz schrieb in einer Reaktion auf Twitter, er habe "keineswegs gewählte Abgeordnete oder Wählerinnen und Wähler irgendeiner Partei" gemeint. Seine Äußerung habe sich vielmehr auf rechtsradikale und gewaltbereite Demonstranten bezogen.



Merz gilt als einer der möglichen Nachfolger der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer.