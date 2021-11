Die Ankündigung einer Mitgliederbefragung in der CDU schillerte heute zwischen Bankrotterklärung, Drohgebärde und der vagen Hoffnung auf einen neuen Aufbruch in der Opposition.

Eine Bankrotterklärung ist die Mitgliederbefragung, weil sie den nahezu vollkommenen Autoritäts- und – schlimmer noch – Legitimationsverlust der gesamten Parteiführung eingesteht. Was auch immer der Vorsitzende, Führungsgremien oder einstige graue Eminenzen wie Wolfgang Schäuble jetzt noch empfehlen, fordern oder gar durchzusetzen versuchten, würde ihnen die Parteibasis schlicht nicht mehr abkaufen.

Letzter Versuch einer Konsenslösung

Zu viele fühlten sich nicht erst in diesem Wahlkampf von ihren Oberen auf einen Irrweg geführt. Die Entscheidung, dass Schicksal der Partei jetzt in die Hände der rund 400.000 Mitglieder zu legen, ist vor diesem Hintergrund aus der puren Not und Alternativlosigkeit geboren.

Drohkulisse ist die heutige Ankündigung zugleich, weil sie offenkundig auch als letzter Versuch dienen soll, doch noch eine konsensuale Einigung zwischen den allesamt nordrhein-westfälischen Aspiranten auf den Parteivorsitz herbeizuführen. Der Zeitplan für das bis in den Januar reichende Verfahren von Nominierungen, Vorstellungen, Abstimmung und möglichem Stichentscheid, das Generalsekretär Paul Ziemiak auf einen Großbildschirm im Konrad-Adenauer-Haus projizierte, ließ sich auch als Wegweiser in eine tiefe Spaltung der Partei lesen. Landesverbände in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben in früheren Jahren erlebt, wie Mitgliederentscheide tiefe Gräben aufwarfen und nicht heilende Wunden in den konkurrierenden Lagern schlugen.

Jahrelanger Prozess der Selbstfindung

Armin Laschet erklärte heute, eine Einigung unter den jetzt immer wieder genannten möglichen Kandidaten – Merz, Röttgen, Spahn, Brinkhaus und Linnemann – könnte eine Mitgliederbefragung auf Bundesebene in letzter Minute überflüssig machen. Die Sorge ist, dass sich die Partei in einer offenen Konkurrenz, zum Beispiel zwischen Friedrich Merz und Norbert Röttgen, in Lager spalten könnte, die von keinem der beiden je wieder zusammengeführt werden könnten.

Einstige Stärke und Selbstverständnis der Union leiteten sich immer aus der besonderen Integrationskraft der Partei her, die in unvergleichlicher Weise gegensätzliche Positionen und gesellschaftliche Gruppierungen in sich vereinte. Mehr als programmatische Festlegungen galten Führungs- und Kompromissfähigkeit nach innen immer als Beleg christdemokratischer Regierungskompetenz. In dem Moment, in dem die CDU jetzt die Regierungsmacht als einendes Band verloren hat, steht sie ohne Antwort vor der Frage, wie sie die politische und gesellschaftliche Vielfalt heute noch abbilden und integrieren soll.

Die CDU steht damit heute erst am Anfang eines Weges, der nach allen historischen Erfahrungen ein jahrelanger Prozess der Selbstfindung werden dürfte. Er kann im Abgrund, am rechten Rand einer polarisierten Parteienlandschaft aber auch in wiedergewonnener Stärke in der breiten Mitte der Gesellschaft enden. Für das politische Klima in Deutschland wird das kaum weniger bedeutsam sein, als die Regierungsbildung der künftigen Ampel-Koalition.

