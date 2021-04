Die Nominierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als Bundeskandidat in Thüringen stößt parteiintern auf Kritik.

Das CDU-Vorstandsmittglied Prien sagte der Funke-Mediengruppe, Maapen sei eine Randfigur im politischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokratren wenig gemein hätten. Klüger wäre es, ihm nicht ständig eine empörungsgsteuerte Bühne zu bieten, füpghte die Bildungsministerin von Schlweswig Holstein hinzu. Dagegen meinte der stellverrtetende Unions-Fraktionsvorsitzende Frei, es könnten in der CDU aauch betont konservative Poasitionen eine heuimat finden, wie Maaßen sie vertrete. Jeder kandidat müssse sich allerdings in eine übergeordnete Paretilinie einordnen, zu der auch gehöre, dass es keine Zusamenarbeit mit dfer AfD gebe. Auch CDU-Generalsekretär Ziemiak forderte, er erwarte von Maaßen eine klare Abgrenzung zur AfD.



Maaßen war gestern Abend in Suhl zum Bundestagskandiodaten für den dortigen Wahlkreis nominuiert worden. Dieser war frei, da der angestammte Kandidat Hauptmann im Zuge der Maskenaffäre aus der CDU ausgetreten war. Der 58-Jährige ist Mitglied in der besonders konservativen Werte-Union inneerhalb der CDU und tritt fpr einen harten Kurs in der Migrationspolituik ein.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.