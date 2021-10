In Nordrhein-Westfalen will der amtierende Ministerpräsident Laschet die Nachfolgeregelung einleiten.

Auf einer Sondersitzung will er am Abend dem CDU-Landesvorstand einen Personalvorschlag unterbreiten, sowohl für das Amt des Ministerpräsidenten als auch für den Landesparteivorsitz. Laschet hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe ohne Rückfahrkarte nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Als Favorit gilt für die beiden Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen gilt CDU-Landesverkehrsminister Wüst.



Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.