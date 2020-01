Mit einer Diskussion über das neue Grundsatzprogramm der Partei setzt der CDU-Vorstand heute seine Klausurtagung in Hamburg fort.

Den Teilnehmern liegt nach Agenturberichten ein Thesenpapier vor, das den Christdemokraten empfiehlt, ihre Haltung am Beginn der 20er Jahre neu zu definieren. Verwiesen wird auch auf die Schwierigkeiten in einigen Landtagen, Regierungsmehrheiten zu finden.



Die CDU-Führung hatte ihre Beratungen gestern abend mit dem Thema Außen- und Sicherheitspolitik begonnen. In Anwesenheit von Nato-Generalsekretär Stoltenberg hob Parteichefin Kramp-Karrenbauer die zentrale Bedeutung des nordatlantischen Bündnisses hervor. Die CDU wolle ein ganz klares Zeichen setzen, dass die Nato der Eckstein der Sicherheitsarchitektur sei, sagte sie.