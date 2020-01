In der Debatte um eine Wahlrechtsreform schließt die CDU-Spitze eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise nicht aus.

Das Parteipräsidium habe sich am Morgen ausführlich mit dem Thema befasst, hieß es am Rande der Vorstandsklausur in Hamburg. Im Gespräch ist demnach eine Reduzierung um zehn Prozent. Vor allem die CSU, die über besonders viele Direktmandate im Bundestag verfügt, weigert sich bisher, die Zahl der Wahlkreise zu verringern. Auch in einigen CDU-Landesverbänden gab es bisher Bedenken. Die Zeit für eine Reform drängt, weil in wenigen Wochen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl im Herbst 2021 anlaufen.



Auf ihrer Klausur diskutiert die CDU-Spitze über ihr künftiges Grundsatzprogramm. Den in Arbeitsgruppen tagenden Teilnehmern liegt nach Agenturberichten ein Thesenpapier vor, das den Christdemokraten empfiehlt, ihre Haltung am Beginn der 20er Jahre neu zu definieren. Verwiesen wird auch auf die Schwierigkeiten in einigen Landtagen, Regierungsmehrheiten zu finden.