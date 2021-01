Zum Auftakt des digitalen Parteitags der CDU hat die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zum Zusammenhalt in der Union aufgerufen. Der Streit mit der CSU in der Migrationsfrage habe die Schwesterparteien an den Rand des Scheiterns ihrer Gemeinschaft gebracht, sagte Kramp-Karrenbauer am Abend. So etwas dürfe nie wieder passieren. Grußworte sprachen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Vorsitzende der CSU, Markus Söder.

Ihren Rücktritt als Parteivorsitzende bezeichnete Kramp-Karrenbauer im Rückblick als schmerzhaften, aber richtigen Schritt, und fügte an die Adresse der Mitglieder hinzu: "Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen bin ich nicht immer gerecht geworden."



Bundeskanzlerin Merkel erklärte in einem kurzen Grußwort: "Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet."



Der CSU-Vorsitzende Söder warnte in seinem Gastauftritt per Video davor, dass die Union angesichts der aktuellen Umfragewerte zu siegessicher in die Bundestagswahl gehen könnte. So sei es eine völlig neue Herausforderung, ohne Noch-Kanzlerin Merkel als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zu ziehen. Die Union brauche für eine erfolgreiche Wahl ein neues Konzept, welches "keine alten Antworten auf neue Fragen" gebe.

Brieflich abgesicherte Online-Abstimmung

Die Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie digital statt. Morgen wählen die 1.001 Delegierten einen neuen Parteivorsitzenden. Kandidaten sind der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union, Merz, und der Außenpolitiker Röttgen. Der Sieger der digitalen Abstimmung wird noch einmal per Briefwahl bestätigt - aus Gründen der Rechtssicherheit. Das Ergebnis wird am 22. Januar verkündet.

Kritik der JU aus dem Osten

Dass alle Kandidaten Männer und Vertreter des Landesverbandes NRW sind, bezeichnete Johannes Schwenk, Kreis-Vorsitzender Junge Union Dresden, in einem Interview mit "Deutschlandfunk Nova" als unausgewogen. Diese Auswahl zeige, dass die CDU ein "Fachkräfteproblem" habe. Nötig sei vielmehr auch ein Angebot für jüngere Zielgruppen, etwa bei Partizipationsfragen oder weitergehenden Antworten auf den Klimawandel.



Vor dem Auftakt des virtuellen Treffens hatten bereits führende Mitglieder die Partei aufgerufen, nach der Entscheidung geschlossen aufzutreten. Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte der "Rheinischen Post", es sei wichtig, dass man sich hinter dem neuen Vorsitzenden versammele, egal wer von den drei Bewerbern am Ende gewinne. Ähnlich äußerte sich Bundesvize Strobl. Die CDU dürfe sich im Superwahljahr nicht länger als unbedingt nötig mit sich selbst beschäftigen.

