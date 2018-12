Die CDU setzt heute auf dem Parteitag in Hamburg ihre Beratungen fort.

Die neue Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, den Delegierten einen Personalvorschlag für den Posten des Generalsekretärs vorzulegen. Sie stelle derzeit ein Team zusammen, das die Arbeit der Partei in den kommenden Monaten organisieren solle. Zu Inhalten sagte Kramp-Karrenbauer, die CDU müsse ihre Position zur Migrationspolitik klären und das Thema Doppelpass angehen. Ihre Hauptaufgabe sei aber, die Partei zusammenzuhalten und zu erneuern. Dabei sehe sie auch ihre unterlegenen Konkurrenten Merz und Spahn in der Pflicht. Kramp-Karrenbauer sagte in Interviews, sie werde alles daran setzen, dass Bundeskanzlerin Merkel ihre Arbeit an der Spitze der Bundesregierung fortsetzen könne. Sie traue sich das Kanzleramt auch selbst zu. Die Opposition im Bundestag appellierte an Kramp-Karrenbauer, vom politischen Kurs ihrer Vorgängerin Merkel abzurücken. - Kramp-Karrenbauer hatte sich in einer Stichwahl gegen den früheren Unionsfraktionschef Merz mit 517 zu 482 Stimmen durchgesetzt. Gesundheitsminister Spahn schied bereits in der ersten Runde aus. Er wurde später von den Delegierten zum Mitglied im Präsidium bestimmt. Die stellvertretenden Vorsitzenden Bouffier, Klöckner, Laschet, Strobl und von der Leyen wurden wiedergewählt.