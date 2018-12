Nach der Wahl der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer wird der Parteitag in Hamburg heute vermutlich den Nachfolger der bisherigen Generalsekretärin bestimmen.

Kramp-Karrenbauer will ihren Wunschkandidaten den Delegierten vorstellen. Als mögliche Bewerber werden von Medien der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, und der sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Wanderwitz gehandelt.



Kramp-Karrenbauer hatte sich gestern in einer Stichwahl gegen den früheren Unionsfraktionschef Merz mit 517 zu 482 Stimmen durchgesetzt. Gesundheitsminister Spahn schied bereits in der ersten Runde aus. Die neue Bundesvorsitzende erklärte nach der Abstimmung, sie sehe ihre Hauptaufgabe jetzt darin, die Partei zusammenzuhalten und zu erneuern.