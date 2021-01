Der neu gewählte CDU-Chef Laschet hat den umstrittenen Auftritt seines Teampartners Spahn in der Fragerunde auf dem Bundesparteitag verteidigt.

Der Punkt habe den Titel "Aussprache" gehabt, sagte Laschet im ARD-Fernsehen. Für ihn sei das in Ordnung gewesen. Natürlich hätten das die Freunde der beiden anderen Kandidaten Merz und Röttgen nicht ganz so toll gefunden, aber nun sei Spahn Parteivize und in Zukunft werde sich der Gesundheitsminister wieder verstärkt um die Pandemie kümmern. Spahn hatte statt Fragen zu stellen für Laschet geworben. Bei der anschließenden Wahl für die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden erhielt er das schwächste Ergebnis aller fünf Bewerber.

