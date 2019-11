In ihrer Rede auf dem CDU-Parteitag in Leipzig hat die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer offensiv die Machtfrage gestellt: Falls die Delegierten nicht für das Deutschland kämpfen wollten, das sie skizziert habe, dann "sollte man die Sache hier und jetzt beenden". Ihr innerparteilicher Rivale Merz indes blieb in seiner Replik auffallend zurückhaltend.

Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer betont, Deutschland stehe mit der Digitalisierung und dem Klimawandel vor großen Herausforderungen. Sie warnte die CDU davor, sich ausschließlich mit sich selbst zu beschäftigen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen sei es gefährlich, sich in innerparteilichen Diskussionen zu verlieren, betonte die CDU-Vorsitzende. Mit Blick auf Auseinandersetzungen, die auf dem Parteitag erwartet werden, plädierte Kramp-Karrenbauer für eine offene Debatte. Sie habe keine Angst vor Kontroversen, sondern wünsche sich ausdrücklich eine intensive Auseinandersetzung über Sachthemen, sagte sie. Die Führungsfrage sei innerhalb der Partei auch in der Vergangenheit immer wieder gestellt worden, betonte Kramp-Karrenbauer. Die Partei müsse zeigen, dass sie solche Debatten aushalte.

Kein Gegenwind von Merz

Friedrich Merz, anwesend im Saal als einfacher Delegierter, lobte die Parteivorsitzende im Rahmen der anschließenden Aussprache für ihre "mutige, kämpferische nach vorne weisende Rede" und griff zugleich die Sozialdemokraten scharf an. Mit Blick auf die derzeit laufende Wahl zum SPD-Vorsitz sagt Merz: "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal, und wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden." Der Parteitag reagiert darauf mit einem Raunen und Applaus.

Zudem bot er an, sich weiter für die CDU zu engagieren und gemeinsam die Partei nach vorne zu bringen. Merz erhielt etwa eine Minute lang großen Applaus. Erst kürzlich hatte der frühere Unionsfraktionschef nach der Wahlschlappe in Thüringen das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet und dafür vor allem Kanzlerin Merkel verantwortlich gemacht.



Inhaltlich hatte Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede erklärt, die Bundesregierung brauche künftig ein Digitalministerium. Darum werde man nicht herumkommen. Man müsse sich um die Zukunftsfragen des Landes kümmern, sagte Kramp-Karrenbauer. So sei es bekannt, dass bei der Digitalisierung Arbeitsplätze wegfielen. Es gelte aber, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass auch neue Arbeitsplätze entstünden.

Merkel: Digitalisierung und Klima-Wandel

Bundeskanzlerin Merkel zog in einem Grußwort eine Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit. Als sie Kanzlerin geworden sei, sei die Arbeitslosigkeit das große Thema gewesen - heute sei es der Fachkräftemangel, betonte die ehemalige Parteivorsitzende. Als die wichtigsten aktuellen Herausforderungen nannte Merkel die Digitalisierung und den Klimawandel.

Abgrenzung von der AfD

In seinem Grußwort verlangte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer eine klare Abgrenzung der Partei von der AfD. Die AfD sei eine Partei, in der Neonazis säßen. Mit diesen Leuten habe man nichts zu tun.



Mit Spannung wird der Auftritt von Kramp-Karrenbauers Rivalen Merz erwartet. Er hat angekündigt, in der Aussprache nach der Rede der Parteivorsitzenden zu sprechen. Für weitere Kontroversen dürften Forderungen nach einer Kanzlerkandidaten-Urwahl und einer Frauenquote für Parteiämter sorgen.