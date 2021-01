Die CDU startet heute ihren ersten digitalen Bundesparteitag.

Zum Auftakt am Abend spricht Bundeskanzlerin Merkel. Zudem sind Reden der scheidenden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Söder geplant.



Die Online-Wahl eines neuen Vorsitzenden findet morgen statt. Um die Nachfolge Kramp-Karrenbauers bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Über die Kanzlerkandidatur wollen CDU und CSU voraussichtlich erst im Frühjahr entscheiden.



Der Bundesvorstand forderte eine Änderung des deutschen Parteiengesetzes. Um Rechtssicherheit für die Durchführung von Online-Parteitagen mit verbindlicher Beschlusskompetenz herbeiführen zu können, brauche es eine Reform des Parteiengesetzes, heißt es in einem am Abend beschlossenen Antrag.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.