Der saarländische Ministerpräsident Hans - CDU - hat seine Partei zur Einigkeit aufgerufen.

Es sei wichtig, dass man fair miteinander umgehe und nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden geschlossen auftrete, egal, wer am Ende das Rennen mache, sagte Hans der "Rheinischen Post". Für das Amt brauche man einen Teamchef, der fähig sei, die unterschiedlichen Strömungen der CDU zusammenzuführen, um die Partei dauerhaft in der breiten Mitte der Bevölkerung zu verankern.



Die CDU beginnt am Abend ihren ersten digitalen Bundesparteitag. Zum Auftakt spricht Bundeskanzlerin Merkel. Die Online-Wahl eines neuen Vorsitzenden findet morgen statt. Um die Nachfolge der amtierenden CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Über die Kanzlerkandidatur wollen CDU und CSU voraussichtlich erst im Frühjahr entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.