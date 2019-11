Bayerns Ministerpräsident Söder hat auf dem CDU-Parteitag in Leipzig scharfe Kritik an der AfD vorgebracht. Für ihn sei die AfD der Feind, sagte der CSU-Chef in einem Grußwort an den Parteitag. Sie sei alles, aber nicht bürgerlich.

Bürgerliche Parteien hetzten nicht, spalteten nicht und stellten nicht die Geschichte infrage, erklärte Söder. Es handle sich bei der AfD nicht um eine konservativere Union, sondern um die neue NPD. Mit solchen Leuten könne es keine Zusammenarbeit geben.

Entscheidung über Urwahl

Die CDU stimmt heute auf ihrem Bundesparteitag in Leipzig über eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur ab. Vor allem die Junge Union fordert eine solche Beteiligung der Mitglieder. Die Parteispitze um CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist dagegen. Auch der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Linnemann, wies die Forderung nach einer Urwahl im Deutschlandfunk (Audio-Link) zurück. Die Idee habe zwar Charme, sagte Linnemann. Er sehe eine Urwahl aber kritisch, weil die Union aus zwei Parteien bestehe.



Kramp-Karrenbauer hat als Vorsitzende traditionell den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Gestern war sie der Kritik aus der Partei an ihrer Führung entgegengetreten. Sie erklärte, sollte die Partei nicht bereit sein, ihren Kurs mitzutragen, dann sollten dies die Delegierten aussprechen und die Sache "hier und jetzt beenden". In der anschließenden Aussprache stellten sich mehrere Delegierte hinter sie, auch der frühere Unionsfraktionschef Merz.

Beschluss zu Huawei und 5G-Netzen

Am Vormittag beschloss der Parteitag die Forderung, den chinesischen Konzern Huawei nicht grundsätzlich vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes auszuschließen. Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für einen Antrag, der den Zugang zu Aufträgen allerdings an Bedingungen knüpft. Zum Zuge kommen sollen nur Unternehmen, bei denen eine Einflussnahme auf die deutsche 5G-Infrastruktur durch einen fremden Staat ausgeschlossen ist.



Hintergrund sind Befürchtungen, dass sich Huawei für Spionage durch die chinesische Regierung instrumentalisieren lassen könnte. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte, es gehe um eine zentrale Frage der nationalen Sicherheit. Er verlangte, dass im Bundestag und nicht in einem Ministerium über die Weichenstellung für den 5G-Ausbau entschieden wird.