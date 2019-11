Beim CDU-Parteitag in Leipzig hat die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer die Vertrauensfrage gestellt.

Sollte die Partei nicht bereit sein, ihren Kurs mitzutragen, dann sollten dies die Delegierten aussprechen und die Sache "hier und jetzt beenden", sagte Kramp-Karrenbauer. In der anschließenden Aussprache beteuerte der frühere Fraktionschef und parteiinterne Rivale Merz seine Loyalität zur CDU-Führung. Auch Gesundheitsminister Spahn signalisierte Zustimmung. Der Chef der Jungen Union, Kuban, der zuletzt von einem Führungsproblem gesprochen hatte, meinte, man habe nicht den Anspruch, politische Karrieren zu beenden.



Generalsekretär Ziemiak erklärte, die CDU habe aus den Fehlern der vergangenen Monate gelernt und sich inhaltlich und in der Kommunikation neu aufgestellt.



Inhaltlich beschlossen die Delegierten am Abend einen Antrag für eine Reform des Planungsrechts bei Bauprojekten. Zudem sollte die private Altersvorsorge verbindlicher gestaltet und die Minijobgrenze von derzeit 450 auf 550 Euro pro Monat angehoben werden.