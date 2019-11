Auf dem kommenden CDU-Bundesparteitag droht ein Streit um die Seenotrettung und die von Deutschland zugesagte Aufnahme von Bootsflüchtlingen.

Die konservative partei-interne Gruppierung "Werte-Union" will einen Antrag durchsetzen, in dem es wörtlich heißt: "Die CDU lehnt pauschale Zusagen für Quoten zur Aufnahme von Migranten in Deutschland ab, die unkontrolliert und zumeist von Schlepperorganisationen unterstützt über das Mittelmeer nach Europa kommen." Werte-Union-Chef Mitsch sagte der "Welt am Sonntag", man werde nicht zulassen, dass die Parteitagsregie diesen Antrag unter den Teppich kehre. Da die Werte-Union keine offizielle Parteigliederung ist, kann sie keine eigenen Anträge zur Abstimmung vorlegen. Allerdings sieht die CDU-Satzung vor, jeden Antrag zu behandeln, der von mehr als 500 Mitgliedern unterstützt wird. Diese Marke hat der Antrag erreicht.



Auf der am 22. November beginnenden Bundeskonferenz will auch der unterlegene Bewerber um den CDU-Vorsitz, Merz, eine programmatische Rede halten. Er hatte kürzlich mit starker Kritik an Bundeskanzlerin Merkel für parteiinternen Unmut gesorgt.