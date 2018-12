Der bisherige Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, ist auf dem Parteitag der CDU in Hamburg zum neuen Generalsekretär gewählt worden.

503 Delgierte stimmten für den 33-Jährigen, das sind 62,8 Prozent. Er tritt damit die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an, die gestern zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden war. Sie hatte Ziemiak als Generalsekretär vorgeschlagen und erklärt, man werde gemeinsam an der Geschlossenheit der Partei arbeiten.



Ziemiak sagte in seiner Vorstellungsrede, es gehe jetzt um die Erneuerung der CDU. Dies müsse mit einem klaren Kurs und einer klaren Sprache geschehen. Eine zentrale Frage sei, wie man Wähler zurückgewinnen könne. Zudem betonte Ziemiak, die Christdemokraten müssten wieder die Partei des Rechtsstaates sein.



Ziemiak gilt als Vertreter des konservativen Flügels.