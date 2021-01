Am Abend beginnt der Parteitag der CDU, auf dem ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll.

Die Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie digital statt. Die Wahl des Vorsitzenden ist für morgen geplant. Kandidaten sind der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union, Merz, und der Außenpolitiker Röttgen.



Führende Politiker der CDU riefen die Partei dazu auf, nach der Entscheidung geschlossen aufzutreten. Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte der "Rheinischen Post", es sei wichtig, dass man sich hinter dem neuen Vorsitzenden versammele, egal wer von den drei Bewerbern am Ende gewinne. Ähnlich äußerte sich Bundesvize Strobl. Er sagte, die CDU dürfe sich im Superwahljahr nicht länger als unbedingt nötig mit sich selbst beschäftigen.



Heute Abend wenden sich die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Merkel an die Delegierten.



Der Sieger der digitalen Abstimmung wird noch einmal per Briefwahl bestätigt, aus Gründen der Rechtssicherheit. Das Ergebnis wird am 22. Januar verkündet.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.