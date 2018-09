Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier unterstützt eine erneute Kandidatur von Bundeskanzlerin Merkel für den Vorsitz der Partei.

Bouffier sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Wahl des Abgeordneten Brinkhaus zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag sei zwar eine Niederlage für Merkel gewesen. Damit sei aber keine Absage an sie verbunden. Er halte es für richtig, Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand zu halten, ergänzte Bouffier. Es sei daher aus seiner Sicht eine logische Situation, dass Merkel wieder kandidiere. Er rechne auch damit, dass die Partei das breit so trage. Gestern hatte bereits der neue Unionsfraktionschef Brinkhaus erklärt, eine erneute Kandidatur Merkels zu unterstützen.



Bouffier, der sich als hessischer Ministerpräsident derzeit im Wahlkampf befindet, beklagte, derzeit mit hessischen Themen nicht in die Öffentlichkeit durchdringen zu können. Es sei derzeit alles von der Berliner Politik überlagert. Es gebe viel "negative Begleitmusik", die nicht helfe, erklärte der CDU-Politiker wörtlich. Mit Blick auf die Schwesterpartei CSU, der in Bayern ebenfalls eine Wahl bevorsteht, erklärte Bouffier: Die Christsozialen seien eine extrem erfolgreiche Partei, die aber in den vergangenen Monaten "sozusagen den Kompass verloren" und erheblich an Vertrauen eingebüßt habe.