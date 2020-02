In der Frage des künftigen Bundesvorsitzes erwägt die CDU-Führung einen Sonderparteitag.

Dieser sei natürlich möglich, hieß es aus der CDU-Zentrale in Berlin. Zunächst müssten aber von der kommenden Woche an die Gespräche der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer mit den Bewerbern stattfinden. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl forderte ein geordnetes Verfahren zum Parteivorsitz und zur Kanzlerkandidatur. Dieses müsse in enger Abstimmung mit der Schwesterpartei CSU geschehen, sagte Strobl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Gestern hatten mehrere Medien berichtet, dass der frühere Unionsfraktionschef Merz zu einer Bewerbung für den CDU-Parteivorsitz entschlossen sei. Als mögliche Anwärter gelten zudem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn. Bislang ist ein Parteitag für Anfang Dezember vorgesehen. Dies wäre aber aus Sicht zahlreicher Unionspolitiker angesichts der Rücktrittsankündigung Kramp-Karrenbauers nach den Vorgängen in Thüringen zu spät.