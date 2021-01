Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, bedauert, dass bei der heutigen Wahl des neuen CDU-Parteivorsitzenden nur Männer kandidieren.

Ohne Frauen werde die CDU auf Dauer nicht erfolgreich sein können, sagte Widmann-Mauz im Deutschlandfunk (Audiolink). Daher sei es wichtig, dass es nicht Jahrzehnte dauere, bis Frauen erneut für die Parteiführung kandidieren.



Der Bundesvorstand der Frauen-Union hatte sich letzte Woche für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet ausgesprochen. Widmann-Mauz betonte, die CDU müsse Wandel gestalten.



Der CDU-Politiker Amthor sprach sich dagegen, ebenfalls im Deutschlandfunk (Audiolink), für Ex-Unionsfraktionschef Merz als neuen CDU-Chef aus.



Die Entscheidung treffen heute die Delegierten eines digitalen Bundesparteitages. An die Online-Abstimmung schließt sich aus Gründen der Rechtssicherheit eine Briefwahl an. Das offizielle Ergebnis der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden soll dann am 22. Januar verkündet werden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.