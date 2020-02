Bundesgesundheitsminister Spahn fordert eine Machtverschiebung vom Kanzleramt in die CDU-Parteizentrale.

Spahn sagte im Magazin "Der Spiegel" mit Blick auf die Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden, in der künftigen personellen Konstellation werde wichtig sein, die Arbeitsteilung zwischen Parteizetrale und Kanzleramt klar zu definieren. Die CDU brauche einen Versöhner an der Spitze - jemanden, der die Partei nicht spalte, sondern eine. Zudem sei es wichtig, dass sich die CDU nach vielen Jahren, die von der Bundeskanzlerin geprägt gewesen seien, von Merkel emanzipiere.



Spahn wollte sich nicht festlegen, ob er nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer für das Amt des CDU-Vorsitzenden zur Verfügung steht. Auch der frühere Unionsfraktionschef Merz äußerte sich ausweichend zu möglichen Ambitionen für den Posten. Man müsse sich jetzt ein paar Tage Zeit nehmen, um über das nachzudenken, was geschehen sei, sagte Merz bei einer Veranstaltung gestern Abend in Berlin. Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.