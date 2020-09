CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will heute mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge das Verfahren bis zum geplanten Parteitag Anfang Dezember besprechen.

In der Parteizentrale in Berlin erwartet die scheidende Vorsitzende den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, den früheren Unionsfraktionschef Merz und den CDU-Außenpolitiker Röttgen. In der Runde soll es unter anderem um die Frage gehen, in welchen Veranstaltungen sich die Bewerber der Parteibasis präsentieren. Angedacht sind etwa digitale "Townhall"-Debatten, in denen den drei Kandidaten Fragen gestellt werden können. Eine erste ist für den 17. Oktober während einer Veranstaltung der Jungen Union geplant.



Am späten Abend ging in Berlin ein Strategietreffen mit Bundesanzlerin Merkel, den CDU-Mitgliedern ihres Kabinetts sowie Unionsfraktionschef Brinkhaus zu Ende. Dabei ging es um Themen, die die Union noch in dieser Legislaturperiode umsetzen will. Ergebnisse wurden nicht bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.