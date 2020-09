Die scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge über das weitere Vorgehen bis zum Parteitag Anfang Dezember beraten. Die drei Kandidaten für den Parteivorsitz haben sich darauf verständigt, per Video Stellung zu verschiedenen politischen Fragen zu beziehen. Die "Live-Talks" genannten Formate sollen Anfang und Ende November in der Parteizentrale in Berlin produziert werden.

Die Videoformate sind öffentlich zugänglich, sollen jeweils 90 Minuten dauern und auf der Seite "cdu.de" übertragen werden. Wegen der Corona-Krise soll es keine Termine mit Live-Publikum geben. Darüber hinaus soll es eine für CDU-Mitglieder exklusive Einzelbefragung der Kandidaten Mitte November geben, die 60 Minuten dauern wird. Miteinander diskutieren werden jeweils der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der CDU-Außenpolitiker Röttgen. Die Parteimitglieder sollen vorab Fragen einreichen, die die Kandidaten dann beantworten.



Außerdem wollen sich die Kandidaten in der zweiten Novemberwoche jeweils persönlich in einer Mail an die Parteimitglieder wenden. Zusätzlich soll es auf der CDU-Internetseite Informationen über Kandidaten und Wahlverfahren geben.

Forderung nach Einigkeit

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnte seine Partei vor einem zu scharfen Wahlkampf. "Wir wollen Einigkeit, gerade in der Krise. Denn es geht um Deutschland, nicht um Parteien oder einzelne Egos", sagte Brinkhaus "Zeit online". Je näher der Parteitag rücke, desto deutlicher forderten Mitglieder und Bevölkerung Einigkeit in der Partei. Ähnlich äußerte sich Laschet. Die Menschen seien derzeit mit Corona und der Angst vor Arbeitslosigkeit mehr beschäftigt, als mit der Frage, wer neuer CDU-Vorsitzender werde. Man wolle, dass entschieden werde, und zwar möglichst im Team. Wenn dies aber nicht möglich sei, werde man es "demokratisch austragen". Eine Einigung auf einen gemeinsamen Kandidaten halte er derzeit nicht für möglich, betonte Laschet.



Die CDU will auf ihrem Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart ihren neuen Vorsitzenden wählen. Wahlberechtigt sind 1001 Delegierte. Ob es vorher noch - wie von Röttgen gefordert - ein gemeinsames Fernseh-Streitgespräch gibt, blieb offen.

