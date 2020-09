CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge über das weitere Vorgehen bis zum Parteitag Anfang Dezember beraten.

Die drei potenziellen Kandidaten für den Parteivorsitz haben sich darauf verständigt, per Video Stellung zu verschiedenen politischen Fragen zu beziehen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der CDU-Außenpolitiker Röttgen wollen in zwei öffentlichen und im Internet übertragenen Live-Streams miteinander diskutieren. Die Parteimitglieder sollen vorab Fragen einreichen, die die Kandidaten dann beantworten.



Gestern abend hatte ein Strategietreffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den CDU-Mitgliedern ihres Kabinetts und Unionsfraktionschef Brinkhaus stattgefunden. Dabei ging es um Themen, die die Union noch in dieser Legislaturperiode umsetzen will.

