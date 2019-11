In der CDU gehen die Debatten über die Führungsspitze und mögliche Koalitionsoptionen weiter.

Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin Güler warnte vor einer Zusammenarbeit mit den Linken in Thüringen. Das würde automatisch die Frage aufwerfen, warum man dann nicht auch mit der AfD zusammenarbeiten könne, sagte sie im Podcast "Das Morning Briefing". Der Thüringer CDU-Politiker Henning hatte im Deutschlandfunk betont, es sei überhaupt nicht hinnehmbar, Linke und AfD im gleichen Atemzug als radikale Ränder zu bezeichnen.



Mit Blick auf die Führungsfragen warnte Bundesgesundheitsminister Spahn vor überzogener Kritik. In der CDU gebe es nicht zwei Lager, sondern vielen Mitgliedern schlagen vielmehr zwei Herzen in der Brust, sagt er der Deutschen Presseagentur: einerseits Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber Kanzlerin Merkel für 14 Jahre Amtszeit, andererseits die Gewissheit, dass die Partei nun eigenständig die Zukunft gestalten müsse. Der CDU-Politiker Röttgen kritisierte im ARD-Fernsehen den Stil der Personaldebatten als maßlos. So könne es nicht weitergehen. Früher habe man die Opposition gewählt, wenn man mit einer Regierung nicht zufrieden gewesen sei. Das gehe heute nicht mehr, wie Thüringen zeigt. Dort komme im Parlament keine Mehrheit zustande. Um das zu ändern, so Röttgen, müsse sich seine Partei identifizierbarer machen. Dazu brauche es auch neue Köpfe. - Nach den starken Verlusten bei der Landtagswahl in Thüringen hatte der CDU-Politiker Merz die Personaldebatten mit seiner Kritik an Merkel ausgelöst.